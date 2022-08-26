Снос памятника Освободителям Риги сняли с воздуха

Фото: ТАСС

Снос памятника Освободителям Риги в Латвии сняли на видео с воздуха. Кадрами разрушения монумента советским воинам-освободителям поделилась местная полиция. Демонтаж центральной стелы в городском парке Победы завершился 25 августа.

Работы по сносу памятника начались 23 августа. К вечеру были демонтированы три скульптуры советских солдат. На следующий день в Риге демонтировали памятник советским войскам в столичном районе Румбула и монумент «Родина-мать».

Российское посольство в Латвии ранее направило в МИД республики ноту протеста в связи со сносом памятника Освободителям Риги. Действия латвийских властей российские дипломаты назвали вероломными, а также заявили о праве России на ответные меры.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс поддержал решение парламента и столичной думы о демонтаже мемориала Освободителям Риги. На его взгляд, «этот объект уже давно является орудием самодержавного режима России», утратив первоначальный смысл сохранения памяти о павших в войне. Левитс также заявлял о важности избавления Латвии «от всяческого советского наследия».