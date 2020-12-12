В Риге около тысячи человек протестуют против ограничений из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/41766c8c-3c7b-11eb-a3e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

В латвийской столице проходит массовая акция протеста против ограничительных мер, вызванных пандемией. При этом среди заявленных участников было только 25 человек, а митингующих в итоге оказалось около тысячи человек.

Организовал акцию Клуб защиты окружающей среды. Она проходит в Старом Городе недалеко от Рижского замка. Там расположена резиденция президента и Англиканской церкви.

Все 25 участников, как требуют правила, должны были надеть маски, но на митинг на огороженном для этих целей участке на набережной Даугавы собралось , по разным оценкам, от 500 до тысячи человек, большинство из них — без масок, сообщает ТАСС.

Участники митинга держат в руках флаги Латвии и плакаты с такими надписями: «Против принудительной вакцинации», «Позволим детям свободно дышать», «Система или человечность», «Корона — искусственная».

Через некоторое время после начала митинга полиция начала призывать собравшихся разойтись, так как акция проходит с нарушением норм социального дистанцирования.

Ранее фермеры в столице Польши 5 декабря заблокировали улицы тракторами в рамках акции протеста. Участники необычной манифестации требовали доплат для работников сельскохозяйственной отрасли, которые продают товары по закупочным ценам ниже порога рентабельности. Также протестующие просят установить приоритет для польских товаров в магазинах страны, сообщал NEWS.ru.