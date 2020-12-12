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Европа

В Риге около тысячи человек протестуют против ограничений из-за COVID-19

15:48, 12 декабря 2020
Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

В латвийской столице проходит массовая акция протеста против ограничительных мер, вызванных пандемией. При этом среди заявленных участников было только 25 человек, а митингующих в итоге оказалось около тысячи человек.

Организовал акцию Клуб защиты окружающей среды. Она проходит в Старом Городе недалеко от Рижского замка. Там расположена резиденция президента и Англиканской церкви.

Все 25 участников, как требуют правила, должны были надеть маски, но на митинг на огороженном для этих целей участке на набережной Даугавы собралось, по разным оценкам, от 500 до тысячи человек, большинство из них — без масок, сообщает ТАСС.

Участники митинга держат в руках флаги Латвии и плакаты с такими надписями: «Против принудительной вакцинации», «Позволим детям свободно дышать», «Система или человечность», «Корона — искусственная».

Через некоторое время после начала митинга полиция начала призывать собравшихся разойтись, так как акция проходит с нарушением норм социального дистанцирования.

Ранее фермеры в столице Польши 5 декабря заблокировали улицы тракторами в рамках акции протеста. Участники необычной манифестации требовали доплат для работников сельскохозяйственной отрасли, которые продают товары по закупочным ценам ниже порога рентабельности. Также протестующие просят установить приоритет для польских товаров в магазинах страны, сообщал NEWS.ru.

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