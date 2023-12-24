В Риге на вечеринке Русской службы BBC бросили учебную гранату

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Риге на вечеринке журналистов Русской службы BBC неизвестный бросил учебную гранату, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на информацию одного из сотрудников издания. Мероприятие проходило в местном баре Čē, в нем участвовали также журналисты-эмигранты из других изданий.

По словам источника, ближе к полуночи неизвестный мужчина открыл дверь и бросил под ноги гостям гранату. Предположительно, это была учебно-имитационная РГД-5. По имеющимся данным, в результате инцидента никто серьезно не пострадал, взрыв оглушил нескольких гостей вечера. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Известно, что нападавший уехал на автомобиле. Точная причина произошедшего неизвестна. Журналисты предполагают, что мотивом мог стать бытовой конфликт. Также не исключается, что случившееся связанно с профессиональной деятельностью участников вечеринки.

Ранее сообщалось, что несколько человек получили ранения в результате стрельбы, открытой в одном из торговых центров города Окала в американском штате Флорида. Правоохранители призвали местных жителей избегать пребывания в опасном районе. Ведется расследование произошедшего.