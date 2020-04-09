В Риге из-за пандемии коронавируса отменили празднование 9 Мая

https://static.news.ru/photo/383e48fe-7a31-11ea-9291-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы, ежегодно проходившие у памятника воинам — освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, отменены из-за введённого в Латвии режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила организация «9мая.lv».

Как пояснили организаторы, продлённый до 12 мая режим ЧС исключает возможность массового празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Память важнее личного присутствия на концерте, подчеркнули в организации.

Память о тех, кто пережил эту величайшую трагедию в мировой истории. Память о тех, кто отдал жизнь, чтобы остановить эту трагедию. Память о тех, кто воевал на передовой, — сказано в сообщении, размещённом в Facebook.

Организаторы призвали 9 мая вспомнить своих близких и родных, переживших войну, поздравить ветеранов. Они рассказали, что разрабатывают концепцию проведения прямого эфира в соцсети, в котором можно будет вспомнить мероприятия прошлых лет.

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