Москва обвинила ОБСЕ в отсутствии реакции на заявления Киева Зампостпред Волгарев: ОБСЕ не реагирует на «отсутствие русских» на Украине

Российская сторона не получала никакой реакции от офиса Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств на заявления Киева об отсутствии на Украине этнических русских, заявил заместитель постоянного представителя РФ при организации Александр Волгарев. По его словам, которые приводит ТАСС, расширение применения на Украине официальных языков стран ЕС выглядят особенно цинично на фоне де-факто бессрочного запрета основного языка общения миллионов граждан — русского.

Расширение применения [на Украине] официальных языков стран ЕС, включая возможности обучения на родном языке, послабления в сфере СМИ и книгоиздательства, выглядят особенно цинично на фоне де-факто бессрочного запрета основного языка общения миллионов граждан — русского, — сказал Волгарев

Он также отметил, что официальные киевские власти ощутив свою безнаказанность и заручившись поддержкой Запада продолжают узаконивать репрессии и перешли к отрицанию существования русскоязычного населения. Несмотря на это российская сторона так и не получила от верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрата Абдрахманова никакой реакции.