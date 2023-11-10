В МИД РФ ответили на обвинения Франции по инциденту со звездами Давида Посол Мешков: обвинения Парижа по инциденту со звездами Давида возмутительны

Фото: Petr Svarc/imageBROKER.com/Global Look Press

Обвинения в адрес Москвы из-за инцидента с появлением звезд Давида на зданиях в Париже возмутительны, заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков. По его словам, которые приводит РИА Новости, заявления французской стороны направлены на ухудшение отношений между двумя странами.

Сделанные вчера МИД Франции заявления совершенно возмутительны. Мы считаем, что такого рода действия направлены на то, чтобы и дальше ухудшить и так непростые российско-французские отношения, — сказал дипломат.

Посол подчеркнул, что французские власти не обращались к посольству за разъяснениями, не провели расследования, а выступили через «свой рупор —Министерство иностранных дел». При этом, по его словам, у французов уже появились подозреваемые и эти граждане «нероссийского происхождения».

Звезды Давида стали появляться в Париже на зданиях, принадлежащих евреям, в конце октября. Объединение французских студентов-евреев посчитало, что организаторы акции действуют методами нацистов Третьего рейха и их необходимо быстро найти и сурово наказать. За это преступление предусмотрено максимальное наказание в виде четырех лет тюремного заключения и штрафа в размере €30 тысяч.

Позже французские власти задержали по этому делу мужчину и женщину. Они родом из Молдавии. Накануне в МИД Франции обвинили Россию во вмешательстве во внутренние дела и «создании напряженности» внутри страны из-за публикации порталом RRN фотографий зданий со звездами Давида в Париже.