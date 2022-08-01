В результате удара ВСУ по Брилевке погибла семья из пяти человек

Фото: ministryofdefenceua/flickr.com

В селе Брилевка Херсонской области были найдены тела пяти человек без признаков жизни, сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что трое погибших были несовершеннолетними.

Погибла целая семья. Сегодня достали тела пяти человек, включая троих детей. Взрывом привалило подвал, и они не смогли из него выйти и задохнулись как в духовке, — заявил Стремоусов.

По его словам, еще двое жителей Брилевки в настоящий момент числятся пропавшими без вести. Они проживали в том же доме, что и погибшая семья.

Семья из пяти человек числилась пропавшей без вести с 29 июля, когда ВСУ нанесли удар по Брилевке. Также в результате атаки около 70 домовладений получили различные повреждения.

За день до этого российские силовики выявили группу агентов Украины, которые, предположительно, занимались корректировкой артиллерийских ударов ВСУ по Херсону и области. Был задержан 32-летний украинский гражданин Андрей Тикунов, работавший на консервном заводе.

В ведомстве заявили, что агенты передавали украинским военным информацию, позволявшую ВСУ наносить по полученным координатам точечные ракетные удары. Их целью были скопления техники и личный состав российских войск.