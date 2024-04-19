Раскрыто, как ЕЦБ планирует поступить с бизнесом UniCredit в России Reuters: ЕЦБ потребует от итальянской UniCredit сократить бизнес в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейский центральный банк готовится разместить приказ к итальянской группе UniCredit, чтобы она сократила бизнес в России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. В случае неисполнения приказа банку могут грозить штрафы.

В агентстве отметили, что требования ЕЦБ аналогичны предъявленным Raiffeisen Bank International (RBI). В организации сообщали, что ждут запроса от регулятора в ближайшее время. Согласно действующим рекомендациям, банк должен к 2026 году сократить потребительские кредиты на 65%. Также ему предписано снизить исходящие из России международные платежи. По данным Reuters, российский бизнес RBI и UniCredit продолжает привлекать внимание со стороны США.

Штаб-квартира международной банковской группы UniCredit SpA расположена в Милане. Компания образована в 1998 году в результате слияния Unicredito и Credito Italiano. В России работает «дочка» UniCredit SpA ЮниКредит Банк. Компания входит в число системно значимых.

Ранее банковская группа Raiffeisen Bank International опровергла сообщения СМИ об угрозах Минфина США ввести санкции против организации из-за ее работы в России. В банке рассказали, что Штаты не обвиняли группу в нарушении санкций.