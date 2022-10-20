В ресторане Парижа объяснили, почему выгнали украинок Менеджер Le Cosy Montparnasse: украинок выгнали из ресторана после отказа сделать заказ

Управляющий ресторана Le Cosy Montparnasse в Париже объяснил инцидент с двумя украинками, которых выгнали из заведения. По его словам, на дверь женщинам указали после того, как они воспользовались туалетом, но не сделали заказ, тем самым нарушив установленные в ресторане правила, сообщает телеканал BFM.

По его словам, правила заведения украинкам рассказали заранее. Однако после того, как они сходили в уборную, женщины так ничего и не заказали, хотя официантка подходила к ним несколько раз.

Пока длился словесный конфликт с менеджером заведения одна из украинок достала смартфон и стала писать плохой отзыв в приложении.

Мне все равно, украинки они или нет, мы всех принимаем. Они просто не хотели ничего заказывать, да еще и заставили персонал тратить на них время, когда зал был полон клиентов, — объяснил управляющий.

Ранее заммэра французской столицы Жан-Люк Ромеро-Мишель заявил, что сотрудник ресторана в Париже выгнал из заведения двух украинок. Он опубликовал видео с инцидентом, на котором видно, как сотрудник заведения объяснил посетительницам, что он поддерживает президента России Владимира Путина, и жестом попросил гостей покинуть ресторан.