В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях Украины 2 января объявили воздушную тревогу, передает «Страна.ua». Также украинские Telegram-каналы сообщают о взрывах в Станиславе и Очакове.

В ряде регионов — воздушная тревога, — говорится в сообщении.

31 декабря в Киевской, Хмельницкой, Тернопольской, Харьковской, Винницкой, Житомирской и Николаевской областях Украины прогремели взрывы. Там сработали системы ПВО. В Одессе и Николаеве были введены временные отключения электроэнергии из-за угрозы ракетного удара.

1 января глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что повреждения энергетической инфраструктуры на Украине достигли беспрецедентного уровня. Он подчеркнул, что к настоящему моменту большинство объектов либо уничтожены в результате обстрелов, либо повреждены. По словам Кудрицкого, на восстановление энергосистемы уйдут месяцы, если не годы.