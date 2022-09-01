В РАН объяснили рост числа неплательщиков услуг ЖКХ в Германии Исследователь РАН Камкин: многим немцам не хватает средств для оплаты услуг ЖКХ

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Доля неплательщиков в Германии выросла с 8% до 15% при росте стоимости коммунальных услуг в стране на 30–60%, графики внесения платы за ЖКХ нарушаются не по воле немцев, а потому что людям просто не хватает для этого средств, рассказал «Экономике Сегодня» научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. Однако пока в стране нет консолидации на почве неоплаты счетов, подчеркнул эксперт.

В течение последних месяцев в Германии разгорается энергетический кризис, но пока массовых протестных объединений наподобие «желтых жилетов», движения неплательщиков в Великобритании или той же ПЕГИДА, возникшей как реакция на миграционный кризис в стране, не наблюдается, — рассказал исследователь.

Раньше в Германии дефолты по платежам не превышали 1%, а сейчас число неплательщиков резко возросло и приблизилось к 8%, хотя немцы — очень дисциплинированные и законопослушные люди, отмечает Камкин. По его словам, одна из причин такого положения заключена в том, что немцы часто снимают квартиру в аренду, а вместе с ростом платы за коммунальные услуги суммарные счета за жилье выросли настолько, что многие уже не смогли их оплатить. Также эксперт отмечает, что по законам Германии многодетные семьи могут снимать только достаточно просторные для большой семьи жилые пространства.

Социальные стандарты в Германии достаточно высоки, семья из четырех человек снимает именно четырехкомнатную квартиру, социальные службы попросту не позволяют снимать семьям с детьми маленькие квартиры. Поэтому расходы на квартиру в такой семье могут достигать 2000 евро в месяц, если эта квартира съемная, — рассказал Камкин.

Министр экономики Германии Роберт Хабек ранее заявил, что Берлин намерен исключить так называемых халявщиков из программы компенсации за цены на газ после сокращения поставок из России. Он отметил, что надбавку получат лишь те компании, которые в ней действительно нуждаются.