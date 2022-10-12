В районе Запорожья уничтожен штаб «Правого сектора» и узел связи «Азова» ВС РФ уничтожили штаб «Правого сектора» и узел связи «Азова» в районе Запорожья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В районе Запорожья ВС РФ уничтожили штаб организации «Правый сектор» (признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и узел связи нацполка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Также уничтожены два пункта временной дислокации иностранных наемников.

В районе города Запорожье поражены штаб националистического формирования «Правый сектор», узел связи националистического формирования «Азов» и два пункта временной дислокации иностранных наемников, — сказал Конашенков.

Кроме того, ударами авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты управления ВСУ в районах населенных пунктов Великая Костромка Днепропетровской области, Константиновка Донецкой Народной Республики и Лежино Запорожской области. Также уничтожены 41 артиллерийское подразделение, живая сила и военная техника в 156 районах, добавил Конашенков.

Кроме того, по его словам, в районе города Николаев ликвидировано хранилище топлива для украинской военной техники, а в районе населенного пункта Шевченково Николаевской области уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Бук М-1». Над населенным пунктом Христофоровка Николаевской области сбит самолет Су-24, а в районе населенного пункта Великая Александровка Херсонской области — украинский вертолет Ми-8.

Ранее Минобороны России показало видео, на котором бойцы воздушно-десантных войск с помощью беспилотных летательных аппаратов обнаружили колонну украинской бронетехники и нанесли удар артиллерией, а также противотанковыми ракетными комплексами, поразив живую силу и боевые машины противника. Уточняется, что были уничтожены шесть танков и более 10 единиц другой техники, в том числе иностранного производства.