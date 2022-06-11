В районе химического комбината в Авдеевке прогремел взрыв

В районе химического комбината «Коксохим», расположенного в городе Авдеевка ДНР, прогремел взрыв. После хлопка в воздух поднялось грибовидное облако, которое можно увидеть из Донецкой области. Ролик, на котором видно облако взрыва, разместили в Telegram-канале Ateo Breaking.

Гриб от сильного взрыва поднимается в районе Авдеевки, где расположен химкомбинат [«Коксохим»], гриб виден из Донецка, — сказано в сообщении.

В РИА Новости уточнили, что грибовидное облако стало распространяться в воздухе после серии обстрелов со стороны ВСУ, которые произошли в районе 20:30 — 21:00 по московскому времени. Журналисты агентства отметили, что Авдеевку в данный момент контролируют ВСУ.

Ранее военный корреспондент Игорь Жданов сообщил о массированных обстрелах Донецка. Военкор сообщил, что по городу было выпущено более 10 ракет. Отмечается, что снаряды разорвались на площади Шахтеров. В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что со стороны Украины было выпущено 15 снарядов калибром 155 мм.