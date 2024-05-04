В еще одном европейском регионе начались сбои в работе GPS Yle: в районе Финского залива зафиксированы сбои в работе GPS

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В районе Финского залива на границе Финляндии с Россией фиксируются сбои в работе GPS, пишет Yle. Издание также приводит слова финского министра иностранных дел страны Элины Валтонен, что Хельсинки давно обратили внимание на участившиеся после начала СВО помехи в навигационной системе. Глава внешнеполитического ведомства считает, что к этому может быть причастна Россия.

Я не буду называть точное время, но очевидно, что масштабы помех GPS расширились во время российской [спецоперации], а также во многом изменили свою форму, — пояснила она.

В конце апреля самолет авиакомпании Finnair не смог приземлиться в эстонском аэропорту Тарту из-за помех GPS. Борту пришлось вернуться в аэропорт вылета. За месяц до этого из-за сбоя в работе системы GPS над территорией Польши «потерялся» самолет британских ВВС.

После этого финский политик Мики Аалтола предложил лишить Россию доступа к Калининграду. По его словам, помехи в GPS, которые наблюдаются в Европе в последние месяцы, исходят из российского города, граничащего с Литвой и Польшей.

Первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал провокацией предложение Аалтолы. По его словам, таким образом «юные члены НАТО» пытаются продемонстрировать свою русофобию.