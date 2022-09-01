В районе Энергодара высадился украинский десант Глава администрации Энергодара Волга: под городом высадился десант ВСУ, по ним работает авиация

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В четверг утром в районе города Энергодар, где находится Запорожская АЭС, территорию которого контролирует Россия, высадилась группа украинского десанта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу военно-городской администрации (ВГА) Александра Волгу. По ним работает авиация, отметил он.

Произошла высадка украинского десанта, они на данный момент обездвижены, лежат на дачном поселке. Работает наша авиация по ним. Разведчики вычислили место их нахождения, на данный момент наносится огневое поражение. Думаю, в ближайшее время все будет закончено и мы победим, — сказал Волга.

Ранее сообщалось, что Энергодар подвергся массированному артиллерийскому удару. Обстрел начался около шети утра по московскому времени. Информацию об этом подтвердили представители ВГА. Там отметили как минимум пять попаданий в жилые дома. Пострадало здание детского сада и припаркованные на улицах автомобили.

Обстрел произошел в то время, когда в городе ожидают прибытия делегации МАГАТЭ. Специалисты намерены ознакомиться с работой АЭС на подконтрольной РФ территории Запорожской области. В делегацию входят около полутора десятков работников секретариата организации, которые занимаются ядерной безопасностью. Их сопровождают представители ООН.