https://static.news.ru/photo/8fc408bc-5bb3-11ea-beb1-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гончарук Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, что в Раду не поступало заявление об отставке премьера Украины Алексея Гончарука.

Об этом Разумков сообщил в эфире телеканала «НАШ».

Ранее СМИ Украины передавали, что Владимир Зеленский задумался о замене премьера из-за слабой эффективности кабмина и непопулярности его у населения. Соцопрос показал, что к премьеру положительно относятся 8% опрошенных, отрицательно — 33%. По некоторым данным, его пост может занять бизнесмен Сергей Тигипко.

Как писал NEWS.ru, 28 февраля Гончарук подал повторное прошение об отставке. Отношения президента страны Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука мог расстроить олигарх Игорь Коломойский. Крупному бизнесмену не понравилось, что глава кабмина начал снимать с постов в энергокомпаниях доверенных лиц Коломойского.