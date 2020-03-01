Глава Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, что в Раду не поступало заявление об отставке премьера Украины Алексея Гончарука.
Об этом Разумков
Ранее СМИ Украины передавали, что Владимир Зеленский задумался о замене премьера из-за слабой эффективности кабмина и непопулярности его у населения. Соцопрос показал, что к премьеру положительно относятся 8% опрошенных, отрицательно — 33%. По некоторым данным, его пост может занять бизнесмен Сергей Тигипко.
Как писал NEWS.ru, 28 февраля Гончарук подал повторное прошение об отставке. Отношения президента страны Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука мог расстроить олигарх Игорь Коломойский. Крупному бизнесмену не понравилось, что глава кабмина начал снимать с постов в энергокомпаниях доверенных лиц Коломойского.
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