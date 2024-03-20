Правительство Франции обсуждает возможность отправки военнослужащих в приграничные с Белоруссией районы Украины, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По его словам, таким образом в Париже хотят высвободить находящиеся на этом участке подразделения украинских войск для ведения боевых действий.
Общаюсь с французскими коллегами. И уже сейчас могу сказать, что все серьезно. <...> Идут разговоры о миссии из европейских солдат на границе с Беларусью, [миссии] которая высвободит из этого направления украинских военных. Это позволит укрепить восточное и южное направления, — заявил украинский депутат.
Гончаренко отметил «очень решительный» настрой президента Франции Эммануэля Макрона относительно отправки военных на Украину. При этом о конкретном количестве солдат речь пока не идет.
Депутат добавил, что Франция рассчитывает создать коалицию союзников вместе с Польшей и странами Балтии, однако Германия выступает против этого, считая такой шаг «ненужной эскалацией». Кроме того, Макрон намерен создать на Украине «объединенную базу», на которой будут одновременно тренироваться военные и производиться боеприпасы.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Франции весьма последователен в своем тезисе о возможности отправки военных на Украину. Он отметил, что ситуация довольно однозначна и вряд ли здесь можно говорить о трудностях перевода.