В Раде заявили о желании Франции отправить военных к Украине и Белоруссии Депутат Гончаренко: Франция хочет отправить армию к границе Украины и Белоруссии

Фото: МО Украины

Правительство Франции обсуждает возможность отправки военнослужащих в приграничные с Белоруссией районы Украины, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По его словам, таким образом в Париже хотят высвободить находящиеся на этом участке подразделения украинских войск для ведения боевых действий.

Общаюсь с французскими коллегами. И уже сейчас могу сказать, что все серьезно. <...> Идут разговоры о миссии из европейских солдат на границе с Беларусью, [миссии] которая высвободит из этого направления украинских военных. Это позволит укрепить восточное и южное направления, — заявил украинский депутат.

Гончаренко отметил «очень решительный» настрой президента Франции Эммануэля Макрона относительно отправки военных на Украину. При этом о конкретном количестве солдат речь пока не идет.

Депутат добавил, что Франция рассчитывает создать коалицию союзников вместе с Польшей и странами Балтии, однако Германия выступает против этого, считая такой шаг «ненужной эскалацией». Кроме того, Макрон намерен создать на Украине «объединенную базу», на которой будут одновременно тренироваться военные и производиться боеприпасы.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Франции весьма последователен в своем тезисе о возможности отправки военных на Украину. Он отметил, что ситуация довольно однозначна и вряд ли здесь можно говорить о трудностях перевода.