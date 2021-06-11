В Раде заявили о серьёзном ударе России по Украине

https://static.news.ru/photo/ed35d8ec-7b51-11e9-b35f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Серьёзным ударом по Украине, который затронет каждого жителя страны, назвал депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич достройку газопровода «Северный поток — 2». Его слова прозвучали в эфире телеканала «Наш».

По словам Шуфрича, в настоящее время можно констатировать два «очень печальных» для украинцев события.

В вопросе «Северного потока — 2» это коснётся каждого украинца, к сожалению... Это коснётся всех, потому что это очень будет серьёзный удар по нашей экономике, — заявил депутат.

По мнению депутата, Киев не смог обезопасить себя, вместо этого просто регулярно твердя о том, что «газопровод не будет построен».

Шуфрич заявил, что изначально Украине надо было бороться не за закрытие «Северного потока — 2», а за обеспечение страны транзитным контрактом.

Не на четыре года, а на 14–25 лет, — заключил парламентарий.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заподозрил Россию в том, что после сдачи в эксплуатацию «Северного потока — 2» она перекроет газовый вентиль на своей территории и прекратит транзит из-за якобы необходимости какого-нибудь многолетнего ремонта сети.

«Северный поток — 2» пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящее время проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составляет 55 млрд кубометров газа в год. Изначально против реализации проекта выступали США, намеревавшиеся продавать в Европу свой сжиженный газ, Украина и ещё ряд стран.