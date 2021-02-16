В Раде заявили о провале переговоров по поставкам вакцины на Украину

https://static.news.ru/photo/fde14e90-706b-11eb-afab-96000091f725_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Украина провалила переговоры по поставкам в страну препаратов от коронавируса, при этом действующих контрактов на поставки у Киева нет. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илья Кива.

Вакцинации нет и сегодня. И сроков-то поставки тех или иных вакцин, о которых так было помпезно заявлено ранее, не существует. Я как парламентарий, как народный депутат со всей ответственностью заявляю, что на сегодняшний день Украина не имеет контрактов и договоров на поставку или официальных сроков поставки заявленных в мире вакцин, — заявил депутат в эфире телеканала «Россия 24».

Кива добавил, что администрация президента Владимира Зеленского провалила переговорный процесс по поставкам вакцины в страну.

В конце января Верховная рада одобрила закон о регистрации вакцин, который запрещает использование на Украине российских препаратов от коронавирусной инфекции. Депутаты поддержали инициативу, которая позволяет регистрировать привезённые на Украину вакцины от COVID-19 в ускоренном порядке для экстренного применения. В документе содержится норма о запрете такой привилегии для российских препаратов. Отмечается, что вакцина от коронавируса может подлежать ускоренной регистрации, если, кроме прочих условий, «она не была разработана государством-агрессором», которым украинские власти считают РФ.

Как сообщал NEWS.ru, Кива заявил о начале кампании на Украине по сбору подписей за начало процедуры импичмента президента страны Владимира Зеленского. Поводом для этого стала блокировка украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.