В Раде заявили о превращении украинцев в рабов

Власти поставили народ Украины на грань выживания, люди находятся в бедственном положении. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

По словам депутата, до 2014 года Украина получала дешёвый газ и именно этот фактор позволял обеспечить экономическую стабильность в стране, однако затем случился государственный переворот.

Пришли такие фундаментальные аферисты, прохиндеи, а я считаю их предателями родины, и рано или поздно мы поставим их к стенке: Порошенко, Яценюк, Турчинов. Они заявили о том, что, оказывается, Украина обязана отказаться от российского газа, чтобы стать энергетически независимым государством, — заявил Кива.

Такая преступная политика, по мнению парламентария, привела, по сути, к уничтожению экономики и бюджета страны, поставив украинцев на грань выживания, что заставило миллионы людей покинуть родину и отправиться за границу на заработки.

Это заставило десять миллионов человек выехать из страны: собирать клубнику, подтирать итальянские задницы, просто быть чернорабочими, рабами за хлеб, который сегодня они получают в Европе, — сказал Кива.

Говоря о сложившейся в настоящее время на Украине ситуации, депутат назвал её «смертельными судорогами».

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