В Раде заявили о переименовании на Украине улицы имени Бандеры В украинском поселке Тывров улицу Бандеры переименовывали в улицу Логанскую

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Верховной рады Софья Федина заявила, что сельсовет поселка Тывров Винницкой области решил переименовать улицу, названную в честь идеолога украинского национализма Степана Бандеры. Местные власти дали улице новое название — Логанская, отметила она в Telegram.

Федина прикрепила к посту скрин решения, в котором действия сельсовета объясняются «Рекомендациями уполномоченного по защите государственного языка». Как отмечается в публикации, было решено переименовать все населенные пункты, связанные с историей Российской империи или СССР.

Кроме того, жители Тыврова приняли решение переименовать улицу Галицкой армии в Казацкую.

Ранее Баварская радиокомпания сообщила, что вандалы осквернили могилу Степана Бандеры на кладбище Вальдфридхоф в Мюнхене. Она оказалась изрисована различными символами.