В Раде заявили, что на вакцинацию украинцев понадобится 200 лет

https://static.news.ru/photo/76197d8c-7b8f-11eb-8434-96000091f725_660.jpg Алексей Гончаренко Фото: eurosolidarity.org

Если вакцинация против коронавируса на Украине продолжится такими же темпами, понадобится 200 лет, чтобы привить всех граждан страны. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Я открыл сайт Министерства здравоохранения. И здесь цифра: 3141 человек получил первую дозу на 28 февраля, это получается где-то по 600 человек в сутки. Такими темпами на вакцинацию украинцев понадобится 200 лет. Мы будем ждать 200 лет? То есть после того как мы вакцинацию начали последними в Европе, когда Зимбабве начал вакцинироваться, только тогда к нам доехала эта история, — приводит пресс-служба партии слова парламентария.

Он также раскритиковал ситуацию в стране с тестированием на коронавирусную инфекцию. Он обратил внимание, что в Италии делается 250 тысяч тестов в сутки, в то время как в Украине только 23 тысячи (при запланированных 70 тысячах в сутки).

Как сообщал NEWS.ru, на Украине 23 февраля зарегистрировали сразу две вакцины. Сначала одобрение регулятора получил препарат от AstraZeneca. Первая партия в полмиллиона доз уже доставлена в страну. Затем регистрацию прошла вакцина от Pfizer. При этом российские вакцины украинские власти регистрировать запретили.