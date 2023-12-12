Украинцев обяжут молиться за победу над Россией Депутат Мазурашу внес в Раду законопроект о ежедневной молитве за победу Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект о введении ежедневной общенациональной молитвы за победу Украины в противостоянии с Россией зарегистрирован на сайте Верховной рады. Автором инициативы выступил депутат от президентской партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу.

Проект постановления об обращении Верховной рады Украины к президенту относительно объявления общенационального ежедневного времени молитвы за победу и освобождение всей территории Украины от российской оккупации, — говорится в названии документа.

Автор проекта на своей странице в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена) пояснил, что истории известны случаи, когда подобная молитва «меняла ход истории». В качестве примера он привел утверждение дня национальной молитвы премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем в 1940 году. По словам украинского депутата, спустя пять дней после этого британцы узнали об успешной эвакуации своей армии из Дюнкерка.

Парламентарий также напомнил, что ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об общенациональной минуте молчания по погибшим. Она проходит ежедневно в 09:00. По мнению Мазурашу, будет вполне логично, если после траурной церемонии украинцы помолятся о победе.

Ранее сообщалось, что церковь «Миссия Свет Христа» в Санкт-Петербурге сочинила песенную молитву о российском оружии. Представитель церкви христиан евангельской веры (пятидесятников) пояснил, что текст молитвы является символичным, а не буквальным. В частности, слова о сверхзвуковых самолетах — это прообраз скорости донесения молитвы.