В Раде заговорили о плохой подготовке новобранцев ВСУ Арахамия: многие новобранцы ВСУ попали на фронт без должной подготовки

Фото: МО Украины

Многие новобранцы Вооруженных сил Украины попали на фронт, не имея хорошей подготовки к боевым действиям, заявил в эфире национального телемарафона лидер правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. По его словам, из-за этого в новом законе о мобилизации будут указаны критерии по повышению уровня подготовки.

Мы много получаем историй, когда человека мобилизовали. Он обучился, и уже вроде как пройден курс, и он на передовой, а потом выявляется, что [на подготовке курсанты] одну гранату кинули или постреляли два «рожка» и больше не имеют никаких навыков, — уточнил Арахамия.

Ранее Министерство обороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации, прежде отозванного кабмином из парламента, заявил глава ведомства Рустем Умеров. По его словам, документ отредактирован с учетом всех замечаний.

Также стало известно, что некоторые жители Украины предпочитают откупаться от мобилизации. Так, британское издание Times выяснило, что украинцы отдают от $3500 до $5000, чтобы избежать призыва на военную службу. По его данным, граждане платят за изготовление фальшивых документов для пересечения границы, а также за услуги профессиональных проводников. Отмечается, что они проводят уклонистов через леса и реку Тиса, расположенную на границе с Венгрией и Румынией.