В Раде задались вопросом из-за фото с Зеленским на швейцарском саммите Депутат Рады Арьев возмутился присутствием Ермака на фото с саммита по Украине

Фото: Moncloa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Присутствие главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака на общей фотографии участников мирной конференции в Швейцарии возмутительно, написал на странице в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена) депутат Верховной рады Владимир Арьев. Он задался вопросом, лидером какой страны является Ермак.

Подскажите мне, пожалуйста, лидером какой страны является Ермак? На общем фото на саммитах, по протоколу, присутствуют только первые лица. Или на Украине явочным порядком провозглашен дуумвират? — заявил украинский депутат.

Ранее Арьев прокомментировал высказывания Зеленского в адрес Китая. По мнению парламентария, хамские слова украинского лидера могут дорого обойтись стране. Он не исключил, что из-за неадекватности политика Пекин может отказаться от любого вида сотрудничества с Киевом.

Ранее глава движения «Другая Украина», бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал бесспорной и очевидной нелегитимность Зеленского как президента. По его мнению, скоро все больше государств начнут это признавать. Медведчук также обвинил Зеленского в обмане собственного народа.