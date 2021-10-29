В Раде высмеяли Зеленского после «оплеухи» от Турции

Президент Украины Владимир Зеленский получил «ещё одну оплеуху» от турецких союзников. Так описал на своей странице в Facebook реакцию Турции на применение Киевом беспилотника Bayraktar в Донбассе депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

На минувшей неделе Генштаб ВС Украины сообщил о применении в Донбассе турецкого беспилотника Bayraktar и о том, что ракетой с летательного аппарата была уничтожена пушка противника. В ответ на это в МИД Турции заявили, что приобретённое Киевом оружие перестаёт быть турецким, и призвали Украину не злоупотреблять названием страны при упоминании аппарата.

Ещё одна оплеуха внешнеполитической команде Зеленского от «турецких союзников». Формально Чавушоглу, конечно, прав: к применению дрона в Донбассе Анкара не имеет никакого отношения. Но это «и прямо не упоминайте меня, вот прям забудьте моё имя» (как говорил перед обыском сестре герой комедии «Не может быть» по Зощенко) в исполнении тех, с кем наши дипломаты носились как с дражайшим из партнёров, не может не умилять, — написал Олег Волошин.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев купил беспилотники у Анкары для сдерживания России.