В Раде вознамерились продолжить лишать гражданства оппозиционных депутатов

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Украинские парламентарии собираются лишить мандатов целый ряд оппозиционных депутатов. Об этом заявил в интервью телеканалу «Рада» глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. По его словам, новый пакет соответствующих решений в настоящее время проходит подготовку.

В Раде готовят новый «пакет» лишения мандатов. Многие политические оппоненты пытаются продвигать популистские инициативы просто для того, чтобы попиариться, применять неконституционные процедуры. Большое количество членов нашей фракции не подписывают популистские призывы, потому что мы понимаем, что это не будет работать... Поэтому сейчас мы не делаем этот процесс политическим, а делаем юридическим, — рассказал Арахамия.

Во вторник, 10 января, стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства депутатов Верховной рады от запрещенной в настоящее время партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьмина. По словам Зеленского, «это не последние такие решения».

Позднее сообщалось, что Верховная рада приняла постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий нескольких оппозиционных политиков, в том числе Виктора Медведчука. Аналогичная мера была принята в отношении Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача.

Также Владимир Зеленский заявил о том, что соотечественников, имеющих паспорт России, следует лишить украинского гражданства.