В Раде усомнились в компетенции Сырского Депутат Рады Гончаренко потребовал проверки действий Сырского после неудач ВСУ

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Александр Сырский

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко потребовал организовать парламентскую проверку действий главкома Вооруженными силами Украины Александра Сырского после неудач ВСУ под Харьковом, передает ТАСС. Гончаренко пообещал обратиться к спикеру Рады Руслану Стефанчуку.

Что нужно сделать прямо сейчас. <...> Провести анализ действий главкома Сырского по обороне Харьковщины. <...> Если президент этого не может сделать, постараемся через Раду. Готовлю обращение к [спикеру Руслану] Стефанчуку, — сказал депутат.

Ранее Сырский заявил, что ВСУ испытывают определенные сложности в зоне СВО. Военный уточнил, что речь идет о Харьковской области, где за последнее время «обстановка существенно обострилась». Главком добавил, что для устранения сложностей принимаются все необходимые меры, в том числе кадровые. Сырский также подтвердил, что ВС России продолжают уверенно наступать на данном направлении.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк заявил, что следующие несколько месяцев станут критически важными в конфликте на Украине. По его словам, американская помощь только начинает достигать фронта и Россия этим пользуется. Он добавил, что украинская армия нуждается в артиллерии и бронетехнике, а не в людях.