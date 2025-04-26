В Раде указали на «важный сигнал» политической несостоятельности Зеленского Депутат Дубинский: на Западе Зеленского перестали называть президентом Украины

Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинского лидера на Западе больше не называют президентом, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. Он обратил внимание, что президент США Дональд Трамп в соцсети Х обратился к Зеленскому лишь по фамилии. По мнению парламентария, это «важный сигнал».

Это важный политический сигнал, — написал он.

По мнению Дубинского, теперь все начинает вставать на свои места. Он также заметил, что Зеленского перестал называть президентом замглавы аппарата Белого дома Дэн Скавино.

Ранее глава ЦИК Украины Олег Диденко заявил, что руководство страны хочет внести поправки в законодательство, чтобы отсрочить парламентские и президентские выборы после отмены военного положения. Он объяснил это предложение тем, что на подготовку к голосованию потребуется больше времени.

Между тем первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что Зеленский ищет лазейки, чтобы отсрочить выборы на Украине. Он также уточнил, что украинскому лидеру помогают другие представители власти, поэтому неизвестно, сколько займет подготовка к выборам.