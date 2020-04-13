В Раде связали успех СССР в покорении космоса с участием в этом украинцев

https://static.news.ru/photo/8e9540f4-7d6f-11ea-9e10-fa163e074e61_660.jpg Владимир Вятрович Фото: volodymyr.viatrovych/facebook.com

Депутат Верховной рады Украины, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что успех СССР при покорении космоса является результатом работы двух репрессированных украинцев — Сергея Королёва и Валентина Глушко.

Об этом он написал в своём Facebook. По его словам, советская пропаганда изображала научные достижения результатом свободомыслия при коммунизме, тогда как в большинстве случаев за ними стояли заключенные тюрем и лагерей с высшим образованием и научными степенями, передаёт «Политэкспресс».

Депутат отметил, что Королёв пребывал на Колыме, где он принимал участие в разработке ракетных двигателей, реактивного воздушного судна РД-1 и самолёта Ту-2, а его руководителем был отбывавший тюоремный срок Валентин Глушко.

Ранее NEWS.ru писал о том, что США по всем признакам будут первым государством, которое разместит в космосе ударные системы. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.