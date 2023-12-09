В Раде спохватились о крахе промышленности Украины Депутат Рады Магомедов: Россия может полностью лишить Украину промышленности

Фото: МО Украины

Вооруженные силы РФ после демилитаризации Украины могут приступить к ее деиндустриализации, заявил депутат Верховной рады Муса Магомедов в интервью YouTube-каналу Politeka. По его словам, Киеву важно уже сейчас восстанавливать производство, которое является «кровью экономики» страны. На сегодняшний день работа 19% украинских промышленных предприятий полностью остановлена.

Россия хочет, чтобы мы перестали существовать как промышленное государство, — подчеркнул Магомедов.

Как заявил депутат, порядка 50% предприятий на Украине работают себе в убыток. Только 30% компаний не испытывают таких проблем и продолжают платить налоги.

Некоторые украинские депутаты и чиновники уже лишись своих должностей за публичные высказывания. Так, с поста представителя президента страны в Верховной раде был уволен Федор Вениславский, который заявлял об отсутствии планов по демобилизации тех, кто 18 месяцев отслужил в ВСУ. Он отмечал, что этот вопрос вряд ли будет решен в ближайшее время.

18 ноября Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского. Причины такого решения не уточнялись.

23 октября Зеленский уволил двух высокопоставленных чиновников Службы безопасности Украины. Президент освободил от должностей замглавы СБУ Анатолия Сандурского и начальника управления СБУ в Винницкой области Анатолия Денисенко.