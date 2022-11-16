В Раде сообщили о продлении военного положения и мобилизации на Украине Депутат Железняк: Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию до 19 февраля

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Действие военного положения и всеобщей мобилизации продлены на Украине на 90 дней, до 19 февраля 2023 года, заявил украинский депутат Ярослав Железняк. Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский внес соответствующий законопроект в Раду. Срок действия предыдущих законов истекал 21 ноября.

Верховная рада продлила срок действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней до 19 февраля 2023 года, — написал Железняк.

Зеленский ввел военное положение на Украине 24 февраля по итогам экстренного заседания Совбеза Украины.

В свою очередь президент России Владимир Путин на заседании Совбеза 19 октября заявил о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. Глава государства напомнил, что до вступления четырех регионов в состав страны там уже действовал режим военного положения. Путин подчеркнул, что теперь данный режим необходимо оформить в рамках российского законодательства.

Кроме того, российский лидер поручил создать специальный совет во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным для координации работы по повышению безопасности в стране. Он подчеркнул, что решением задач по обеспечению специальной военной операции на Украине занимаются не только профильные силовые ведомства, но и вся система госуправления.