В Раде сообщили о новой «эпидемии», уничтожающей моральный дух ВСУ Депутат Рады Гончаренко: онлайн-казино уничтожают моральный дух бойцов ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины страдают от новой эпидемии — игромании, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По его словам, военные получают деньги, тратят их в онлайн-казино и влезают в кредиты. Подобные игры, помимо прочего, уничтожают моральный дух военнослужащих, передает его слова издание «Страна.ua».

Деньги проигрываются. Потом берут кредиты. И так по кругу. Это проблема, которая прямо сейчас уничтожает моральное состояние военных. Но, кроме этого, она создает проблему и на потом, — рассказал Гончаренко.

С подобной проблемой сталкиваются 90% солдат на передовой, добавил депутат. При этом его слова подтвердил человек, непосредственно общавшийся в военными — солдат-аэроразведчик 59-й бригады Павел Петриченко.

Ранее американские СМИ со ссылкой на украинских солдат сообщили, что военнослужащие 110-й бригады ВСУ бежали из Авдеевки в ДНР «без предварительного согласования». Те отметили, что выход из города был хаотичным и плохо спланированным. Некоторым, по их словам, и вовсе не удалось покинуть населенный пункт. Один военнослужащий рассказал, что некоторым военным, в частности, приказали занять позиции, которые были уже уничтожены или взяты российскими силами.