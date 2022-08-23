В Раде Шольца упрекнули из-за его откровений Путину Депутат Рады Бужанский: Шольцу следовало сказать правду по НАТО Украине, а не Путину

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц должен был уведомить Украину о планах не принимать ее в НАТО в ближайшие 30 лет, а не обсуждать это с президентом России Владимиром Путиным. Вместо этого Киеву постоянно говорили про «открытые двери» в Альянс, отметил он в Telegram.

Это конечно очень интересно узнать, что канцлер Германии сообщал Путину, что в ближайшие 30 лет Украину не примут в НАТО. <...> Жаль, что про эти тридцать лет никто официально не заявил Украине, рассказывая вместо этого про «открытые двери», — подчеркнул депутат.

Шольц 21 августа, отвечая на вопросы граждан в рамках открытых дверей в ведомстве федерального канцлера, рассказал, что до начала российской спецоперации на Украине заверял Путина в отсутствии у Киева перспективы вступить в Альянс в течение этого срока.

Ранее стало известно, что Шольц уверял российского лидера, что вопрос принятия Украины в военный блок не стоит на повестке дня. По словам канцлера, в эту тему была внесена «полная ясность». Более того он добавил, что предложенная тогда Путиным инициатива вернуться к диалогу о вопросах контроля над вооружениями была воспринята НАТО и США положительно.