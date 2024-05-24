В Раде разнесли Сырского за ошибку в Харьковской области Депутат Рады Безуглая: Сырский не подготовил укрепления в Харьковской области

Фото: Офис президента Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский виновен в отсутствии фортификационных сооружений в Харьковской области, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая, чьи слова приводит издание «Страна.ua». Она подчеркнула, что предыдущий главком ВСУ Валерий Залужный также не подготовил никаких укреплений на данном направлении.

Ни главком Залужный, ни Сырский не подготовили укреплений на Харьковщине, — заявила Безуглая.

Депутат обратила внимание, что на границе Харьковской области укрепления попросту отсутствовали. В тылу же фортификации создавались по предоставленным украинским Генштабом советским методикам времен Второй мировой войны либо вообще хаотично. По словам Безуглой, украинские генералы также не разместили там никаких войск.

Ранее Сырский признал, что для украинской армии складывается сложная ситуация в районе села Кисловка Харьковской области. Это связано с успешным продвижением российских войск. Главком ВСУ считает, что ВС РФ пытаются занять позиции у реки Оскол для дальнейшего наступления.

До этого Безуглая выразила мнение, что после смены командования Вооруженными силами Украины в войсках ничего не поменялось. Она обвинила Сырского в игнорировании критических проблем.