В Раде рассмотрят законопроект об изъятии собственности Белоруссии

В Верховной раде зарегистрирован законопроект о санкциях против Белоруссии, передаёт РИА Новости. Украинские депутаты рассмотрят закон об изъятии объектов собственности Белоруссии на территории Украины.

В Верховную раду внесен законопроект об изъятии собственности Белоруссии, — сообщает агентство.

19 мая стало известно, что активы России и Белоруссии общей стоимостью более $1 млрд арестованы на Украине. По словам директора Бюро экономической безопасности Вадима Мельника, данные активы не должны работать на Москву и Минск. Он уточнил, что речь идёт о 100% прав и активов горно-обогатительного комбината, добывающего титаносодержащее сырьё, почти 18 тыс. железнодорожных вагонов и спецтехнике, а также имуществе одного из финансовых учреждений.