В Раде рассказали, почему на Украине не приживается диктаторство

Диктаторство на Украине «не приживается» и тому есть целый ряд примеров. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

По словам Разумкова, подобные условия на Украине возможны лишь на протяжении очень ограниченного отрезка времени и все, кто пытался насадить диктатуру в стране, более в ней не проживают.

В Украине диктаторство не приживается, и есть примеры. Ну как примеры, они немного уехали: кто в Ростов, кто еще куда-то. Это теоретически возможно на просторах Украины, но в краткосрочном промежутке времени, и плохо заканчивается. Поэтому я уверен, что Украина таким путем не пойдет. Украина идет путем Европы. Я думаю, что никакому президенту это не удастся сделать, — заявил спикер.

Ранее стало известно, что мэрия Киева в сотрудничестве с посольством ФРГ собираются открыть памятный знак в честь коллаборациониста Владимира Багазии, который был бургомистром города во время оккупации его немцами в годы Великой Отечественной войны.