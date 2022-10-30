В Раде рассказали об «убийственном для фермеров» проекте Депутат Рады Дубинский: на Украине введут «оброк» для фермеров в размере 15% от прибыли

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В скором времени в Верховной раде намерены ввести «оброк» для фермеров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Александр Дубинский. По его словам, размер «оброка» составит 15% от ожидаемой прибыли в валюте. Парламентарий заявил, что такая мера приведет к «монополизации аграрного рынка в руках нескольких кланов».

В ближайшее время в Раде будет зарегистрирован интересный законопроект, убийственный для фермеров. В царские времена был «оброк», так называлась десятина. Сейчас будут собирать 15-ю часть от оборота, — рассказал Дубинский.

Суть проекта, по словам депутата, заключается в том, что аграрные производители, экспортеры, в случае решения продать свой товар за границу будут обязаны «задепонировать» — положить на специальный счет в государственном банке 15% от ожмдаемой выручки по контракту в валюте.

Дубинский предполагает, что подобная мера вводится для того, чтобы «якобы избежать невозврата валютной выручки», однако она, по мысли депутата, приведет к тому, что мелкие фермеры, которым не хватает оборотных средств, будут вынуждены продать свой товар крупному агрохолдингу или зернотрейдеру.

Соя, рапс, подсолнечник и все остальное под холдингом Kernel Андрея Веревского, парламентской группы «Доверие», голоса которой и покупаются с помощью этого законопроекта, — резюмировал Дубинский.

Ранее сообщалось, что власти Украины смогут национализировать системообразующие банки. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский, документ разместили на официальном портале Верховной рады. Киев предусмотрел эту процедуру в период проведения Россией военной операции на территории государства.