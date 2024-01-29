«Зашла далеко»: в Раде заявили о жертве Украины ради борьбы с коррупцией Депутат ВР Радина: Украина отдала часть суверенитета ради борьбы с коррупцией

Фото: Стрингер/РИА Новости

Здание Верховной рады Украины в Киеве

Для борьбы с коррупцией Украина пожертвовала частью суверенитета, заявила глава комитета антикоррупционной политики Верховной рады Анастасия Радина в интервью испанской газете Pais. Она добавила, что ее комитет стремится обеспечить институты по борьбе с коррупцией всем необходимым для «правильной и независимой» деятельности.

На самом деле я не знаю ни одной страны, которая зашла бы так далеко, пожертвовав в том числе частью государственного суверенитета, чтобы гарантировать, что эти институты действительно независимы от каких-либо корыстных интересов или политиков, — сказала депутат.

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес обвинил власти ЕС в сокрытии факта повальной коррупции на Украине. По его словам, Европейский суд аудиторов признал страну крайне коррумпированной, но в ЕС решили закрыть на это глаза.

До этого сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что коррупционные схемы на Украине при президенте Владимире Зеленском «расцвели махровым цветом». Она отметила, что на ВСУ сегодня не наживается только ленивый. В качестве примера сенатор привела украинского полковника Александра Козловского, который подозревается в хищении 170 миллионов гривен.