В Раде рассказали о заправке украинских танков топливом из России

https://static.news.ru/photo/d9a42e46-7c58-11eb-a1e7-96000091f725_660.jpg Фото: ministry_of_defense_ua/instagram.com

Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что не понимает, почему Украина запрещает закупать вакцину от коронавируса российского производства, если даже украинские танки заправляются топливом из России.

Что касается запрета на российскую вакцину, я могу ответить очень просто. Все же знают, что у нас украинские танки заправляются российским дизтопливом. <...> У нас на боевое дежурство танки Украины, бэтээры заправляются российским дизтопливом, — заявил Бойков в эфире телеканала «Наш».

После этого парламентарий задался вопросом, почему танки заправлять российским топливом можно, а российской вакциной прививать людей нельзя.

Верховная рада в начале января одобрила закон о регистрации вакцин, который запрещает использование на Украине российских препаратов от коронавирусной инфекции. Депутаты поддержали инициативу, которая позволяет регистрировать привезённые на Украину вакцины от COVID-19 в ускоренном порядке для экстренного применения.

В документе содержится норма о запрете такой привилегии для российских препаратов. Отмечается, что вакцина от коронавируса может подлежать ускоренной регистрации, если, кроме прочих условий, «она не была разработана государством-агрессором», которым украинские власти считают РФ.

Как сообщал NEWS.ru, в начале февраля правительство Украины напрямую запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавирусной инфекции.