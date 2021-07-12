В Раде рассказали о подготовке Киевом провокации против России

Украина совместно с США и Великобританией готовят военную провокацию в адрес России. Сроки её реализации назначены на конец января 2022 года. Об этом в своём Telegram-канале написал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Все более становится ясно, что Украина со своими западными партнерами — США и Великобританией, готовят на конец января военную провокацию с Россией, — написал Кива.

По замечанию парламентария, Киев с партнёрами намереваются в этот раз «убить двух зайцев». Запад получит возможность наложить на РФ очередные санкции и попытается заблокировать газопровод «Северный поток — 2». Украина же, в свою очередь, «списать все свои провалы, голод и холод», на войну.

При этом Кива убеждён, что Россия в курсе ситуации и готова к подобным сценариям.

В ближайшее время мы увидим контрмеры и контраргументы, а впоследствии и Зеленского за столом переговоров, который будет выторговывать, в первую очередь, свою индульгенцию, — написал депутат.

Ранее пресс-секратрь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что если США введут новые санкции в отношении России, Москва даст зеркальный или асимметричный ответ.

Слова Пескова последовали после того, как телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил о том, что Вашингтон рассматривает санкции в сфере энергетики против Москвы в качестве крайней меры. При этом учитывается их возможное влияние на мировую экономику и цены на бензин в США.

В свою очередь, в Госдепартаменте пригрозили России санкциями в случае вторжения на территорию Украины. По словам замглавы ведомства Виктории Нуланд, нападение на соседнюю страну может обернуться для РФ изоляцией от мировой финансовой системы.