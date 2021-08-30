В Раде рассказали о дискриминации граждан Украины по языковому признаку

Украинский закон о среднем образовании нарушает ряд статей конституции страны и дискриминирует граждан по языковому признаку. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Михаил Папиев. Его слова приводит пресс-служба ОПЗЖ.

По словам Папиева, он отстоял право учеников Черновицкой общеобразовательной школы I-III ступеней № 4 Черновицкого городского совета изучать русский язык как второй иностранный. В заявлении партии отмечается, что депутат называет закон «О полном общем среднем образовании» антиконституционным, так как он нарушает ряд статей основного закона государства и дискриминирует граждан по языковому признаку.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» отстаивает и будет отстаивать права украинских граждан и добиваться кардинального пересмотра политики в сфере образования и культуры с учётом рекомендаций Венецианской комиссии касательно обеспечения прав национальных меньшинств. Украинский народ стремится жить в мире, взаимопонимании и согласии, поэтому дискриминационная политика власти, направленная на усиление напряжённости в обществе, обречена на провал, — заявил Папиев.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был подписан в мае 2019 года действующим на тот момент президентом Петром Порошенко. Он предусматривает использование только украинского языка почти во всех сферах жизни. Для чиновников закон предлагает ввести экзамен на знание национального языка. За нарушение норм закона предлагается штраф.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Эстонии захотел говорить с Путиным по-русски.