В Раде рассказали, на кого хотят заменить Кличко Нардеп Сюмар: украинские власти хотят заменить Кличко на главу ВГА Ткаченко

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Виталий Кличко

Мэра Киева Виталия Кличко хотят лишить поста и поставить на его место главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, заявила депутат Верховной рады Виктория Сюмар в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По ее словам, украинские власти уже разработали соответствующую схему.

Сюмар заявила, что власти хотят склонить двух депутатов партии Кличко «Удар» сложить мандаты, чтобы в Киевсовет вошел Ткаченко. Дальше Ткаченко нужно будет избрать секретарем организации, а Кличко отстранить, вменив ему подозрение в каком-либо правонарушении.

Ранее сообщалось, что конфликт между офисом президента Украины Владимира Зеленского и Кличко обостряется. По данным источника, почти каждую неделю правоохранительные органы возбуждают новые дела против людей из команды Кличко. Так, заместителя главы КГГА Владимира Прокопива обвинили в организации незаконного выезда мужчин из страны.

Также мэр лишился нескольких ключевых союзников: в отставку ушел секретарь Киеврады Владимир Бондаренко, связанный с фигурантом уголовного дела Дмитрием Комарницким. По тому же делу проходит еще один заместитель мэра, Петр Оленич, который также покинул пост. При этом сам Кличко не фигурирует ни в одном из расследований.