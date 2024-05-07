В Раде рассказали, когда Украина ждет первые истребители F-16 Депутат Рады Гончаренко: первые истребители F-16 поступят на Украину в июле

Фото: defense.gov

Первые истребители F-16 доставят на Украину в июле, сообщил в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в список террористов и экстремистов). Первые украинские пилоты для американских боевых самолетов, по его словам, закончат обучение к концу мая.

Есть информация, что выпуск первых украинских пилотов планируется к концу мая. Первые же самолеты F-16 будут на Украине уже в июле, — сообщил Гончаренко.

Украина уже долгое время просит передать ей F-16, но на Западе говорят о невозможности поставок самолетов Киеву без предварительной подготовки пилотов, а также персонала наземных служб. Подготовкой летчиков для Украины в настоящее время активно занимаются США, Нидерланды, Дания и несколько других стран.

В МИД РФ ранее заявили, что любые истребители F-16, которые появятся на Украине, Россия будет считать носителями ядерного оружия. Отправка такого вооружения Киеву будет восприниматься как провокация со стороны США и НАТО, ведь именно самолеты этого типа Альянс долгие годы использовал в «совместных ядерных миссиях», подчеркнули в министерстве.

Агрессивное стремление НАТО подорвать безопасность РФ набирает обороты, утверждают в министерстве. Альянсу и Украине следует понимать, что их шаги подводят ситуацию к накоплению взрывоопасной «критической массы», предупредил МИД.