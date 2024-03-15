В Раде рассказали, как Зеленский сможет удержаться на посту президента Депутат Рады Дубинский: офис Зеленского будет легитимизировать его в обход КСУ

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Офис президента Украины Владимира Зеленского попытается подтвердить законность продления его полномочий после окончания срока в обход решения конституционного суда Украины (КСУ), заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене. По его мнению, если же будет принято решение, то Зеленскому придется покинуть пост главы государства.

Без разрешения КСУ в ОП (офисе Зеленского — ред. NEWS.ru.) могут попытаться за Зеленским эти полномочия сохранить. С решением эти полномочия точно будут утрачены, — написал Дубинский.

Политик напомнил, что статьей 108 Конституции Украины предусмотрено, что после истечения пятилетнего срока глава государства становится исполняющим обязанности до тех пор, пока не вступит в должность новоизбранный президент Украины. Поэтому офис президента не хочет идти в КСУ по вопросу его легитимности после 20 мая, пояснил он.

Ранее бывший депутат Рады и доктор юридических наук Валерий Карпунцов сказал, что Зеленский должен провести выборы, чтобы не подпасть под уголовную статью. Уже после 21 мая легитимность Зеленского будет под вопросом, поскольку Конституция не запрещает выборы президента во время чрезвычайного или военного положения, законодательство Украины не адаптировано под сегодняшнюю ситуацию, подчеркнул он.

При этом сам Зеленский считает, что граждане страны избрали бы его президентом на новый срок, если бы выборы в стране состоялись прямо сейчас. В настоящий момент большая часть избирателей поддерживают именно его, уверен политик.