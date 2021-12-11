В Раде рассказали, как Байден подыграл Путину в ущерб НАТО

Президент США Джо Байден подыгрывал своему российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы снизить напряжённость в отношениях с Москвой. Об этом заявил в эфире телеканала «Украина» депутат Верховной рады Сергей Рахманин.

Депутат считает, что Байден намеренно поддержал слухи о якобы готовящемся нападении России на Украину, дабы иметь основания пойти навстречу требованиям Москвы, избежав при этом острой критики союзников по НАТО.

Это была возможность при помощи этой игры определенные шаги, которые до этого подавались бы как уступки Путину, сегодня подавать как компромисс, при помощи которого остановили полномасштабное вторжение, которого, подчеркиваю, могло и не быть, — сказал Рахманин.

Парламентарий напомнил, что при начале публикаций о подготовке Роси к вторжению на Украину у мирового сообщества не было причин «сгущать краски». Рахманин подчеркнул, что с лета число российских войск у границ с Украиной существенно не увеличилось. Весной во время проведения учений «Запад-2021» их было почти в два раза больше. Но тогда Запад не реагировал таким образом, как он это делает сейчас.

В последнее время западные СМИ нередко публикуют материалы о возможном вторжении России на Украину, а также сообщают о том, что США могут ввести в отношении РФ новые санкции для предотвращения нападения.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд на брифинге для сенаторов рассказала, что Москва в случае агрессии против Киева получит небывалые санкции. Она подчеркнула, что Соединённые Штаты и все члены НАТО «всегда рядом» с Украиной и поддерживают её стремление к «независимости, миру, территориальной целостности и суверенитету».