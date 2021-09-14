В Раде рассказали, что Порошенко хотел повторить ЧП в Керченском проливе

Экс-президент Украины Пётр Порошенко планировал во второй раз направить катера в Керченский пролив, спровоцировать там конфликт, после чего ввести чрезвычайное положение и добиться переноса президентских выборов. Об этом в интервью изданию «Страна.UA» рассказал депутат Верховной рады Андрей Деркач.
По его словам, Порошенко
Эту информацию озвучу впервые: в декабре 2018-го Пётр Алексеевич планировал послать ещё раз три пограничных корабля с корреспондентом СNN в тот же Керченский пролив, чтобы спровоцировать конфликт и на этой почве ввести чрезвычайное положение, повременить с выборами и заработать политические баллы у внешних кураторов, — рассказал депутат.
Реализовать эту идею, по словам депутата, не решился тогдашний глава МВД Арсен Аваков.
25 ноября 2018 года суда военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу»
Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».