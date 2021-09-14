В Раде рассказали, что Порошенко хотел повторить ЧП в Керченском проливе

Экс-президент Украины Пётр Порошенко планировал во второй раз направить катера в Керченский пролив, спровоцировать там конфликт, после чего ввести чрезвычайное положение и добиться переноса президентских выборов. Об этом в интервью изданию «Страна.UA» рассказал депутат Верховной рады Андрей Деркач.

По его словам, Порошенко полагал , что на горизонте нет сильного оппонента, пока не появился Владимир Зеленский. О том, что выборы пройдут не в его пользу, Порошенко задумался лишь осенью 2018 года. Тогда и появилась история с украинскими кораблями в Керченском заливе.

Эту информацию озвучу впервые: в декабре 2018-го Пётр Алексеевич планировал послать ещё раз три пограничных корабля с корреспондентом СNN в тот же Керченский пролив, чтобы спровоцировать конфликт и на этой почве ввести чрезвычайное положение, повременить с выборами и заработать политические баллы у внешних кураторов, — рассказал депутат.

Реализовать эту идею, по словам депутата, не решился тогдашний глава МВД Арсен Аваков.

25 ноября 2018 года суда военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России, катера пограничной службы ФСБ открыли по ним огонь. Украинская сторона утверждает, что Россия была уведомлена о проходе судов по Керчь-Еникальскому каналу. ФСБ завела уголовное дело о нарушении госграницы, а СБУ и Генпрокуратура Украины — по факту ведения агрессивной войны.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».