В Раде раскритиковали власти Украины за молчание об угрозе ударов Депутат Рады Геращенко раскритиковала власти за отсутствие предупреждения об угрозе ударов

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко раскритиковала власти страны за то, что они не предупредили население о возможных ударах по Киеву и другим городам. В своем Telegram-канале она призвала честно говорить с народом, не ограничиваясь стандартными призывами подчиняться сигналам тревоги.

Она отметила, что информация об предстоящих ударах по украинским городам появилась на анонимных Telegram-каналах. На официальном же уровне никаких сообщений не было, кроме обычных призывов не пренебрегать сигналами тревоги и оставаться в укрытиях.

У меня вопрос: 24 февраля нас должно чему-то научить? Или тактика — чтобы не было паники? Если есть информация о возможных усиленных угрозах, лучше честно говорить со своим народом, — написала парламентарий.

Она добавила, что украинцы привыкли доверять официальным источникам информации и лучше бы их деньги пошли на ПВО.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам рассказал, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога. Он попросил жителей не покидать укрытий. Также президент Украины записал видеообращение, в котором предупредил, что целью ударов являются энергетические объекты по всей стране.

В Минобороны РФ заявили, что войска нанесли серию ударов по украинским объектам военного управления, связи и энергетики, а все намеченные цели поражены.