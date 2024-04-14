В Раде раскритиковали идею увеличения выплат бойцам ВСУ и семьям погибших Нардеп Безуглая сочла чрезмерными увеличенные выплат бойцам ВСУ

Фото: Eduard Kislinsky/Russian Look/Global Look Press

Предложение спикера Минобороны Украины Дмитрия Лазуткина, который сообщил о возможном введении льгот для желающих вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), депутат Верховной рады Марьяна Безуглая назвала чрезмерным. Речь идет о предоставлении 50-процентной скидки на покупку квартиры, об увеличении заработной платы бойцов и выплат семьям погибших. От этого дыра в бюджете Киева будет только расти, написала депутат в Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Безуглая назвала включением «печатного станка» повышение выплат военнослужащим на 70 тысяч гривен (до $1,8 тыс.). Она также напомнила о манипуляциях, связанных с получением денег ($380 тыс.) родными погибших. Депутат подчеркнула, что государству просто не осилить такие деньги.

Депутаты Верховной рады Украины могут рассмотреть закон об увольнении с военной службы в течение ближайших нескольких месяцев, сообщил представитель Министерства обороны страны Дмитрий Лазуткин. Он отметил, что сейчас идет разработка положений инициативы.

Власти Украины убрали пункт о возможности оставить службу в ВСУ из нового закона об ужесточении мобилизации из-за опасений, что это может негативно повлиять на объем помощи со стороны стран Запада, считает депутат Верховной рады Евгения Кравчук. По ее словам, партнеры Киева стали сомневаться в его решимости продолжить боевые действия.