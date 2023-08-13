В Раде решили отказаться от поблажек для русскоговорящих В Раду внесли закон о нацменьшинствах, он не распространяется на русскоязычных

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутаты Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» внесли проект поправок в закон о национальных меньшинствах, сообщает издание «Страна». Документ предусматривает некоторые послабления, касающиеся в том числе использования языка. При этом, по задумке авторов, поправки не будут распространяться на русский язык.

В рамках поправок правительству Украины предлагается определять порядок признания населенных пунктов местом традиционного проживания национальных меньшинств. При этом каждый случай будет определяться отдельно, так как нормы процентного соотношения меньшинств и остального населения в проекте не прописаны, отмечает издание.

Получившие указанный статус населенные пункты будут иметь послабления в части общения с органами власти и в вопросах географических названий. Кроме того, там будет разрешено распространение рекламы на языке национальных меньшинств, однако объем использования языка не должен превышать государственную норму.

При этом изменения не предполагается распространять на русский язык. Такую норму пропишут в переходных положениях, отмечает издание. Кроме того, поправки допускают ограничения прав и свобод нацменьшинств, если это будет «необходимо в демократическом обществе», а также в интересах национальной безопасности и общественного порядка, для предотвращения преступлений или беспорядков, для здравоохранения и защиты прав и свобод других лиц.

Закон о национальных меньшинствах президент Украины Владимир Зеленский подписал в декабре 2022 года. Принятие закона стало одним из условий ЕС для переговоров с Киевом о вступлении в организацию. Нынешним летом Венецианская комиссия подвергла закон критике и предложила внести в него изменения.

Ранее в Верховной раде был зарегистрирован законопроект, предлагающий запретить использование российской музыки в торговых точках, заведениях общепита и в сфере услуг, усилив ответственность за его нарушение. Использование русских фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов или их частей будет штрафоваться от 300 до 500 базовых не облагаемых налогом минимумов.

Кроме того, правительство Украины запретило индивидуальные номерные знаки на автомобилях, содержащие буквы Z и V, которые ассоциируются с российской спецоперацией. Под запрет подпадают как комбинации Z и V, так и их использование по отдельности, в том числе для замены букв «З», «С», «В» и «Ф» в словах, написанных кириллицей.